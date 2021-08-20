Башенная инфраструктура: Иван Таврин хочет башни не только МегаФона, но и Вымпелкома

MForum.ru
20.08.2021,
Как узнали Ведомости, компания Kismet, через одну из SPAC-компаний, направила в VEON заявку на покупку сотовых вышек этой компании в России. Сейчас на этих вышках расположено в основном оборудование "ВымпелКом".
Напомню пейзаж российского рынка башенной инфраструктуры.
Для Вертикали покупка НБК и, тем более, ПБК, - это возможность стать владельцем крупнейшего в России башенного актива. Если бы компании удалось купить сразу оба этих актива, то был бы к тому же сформирован существенный, вдвое!, отрыв от оставшегося игрока - МТС. Но, одно дело хотеть, другое дело - иметь такую возможность, третье - реализовать желание и возможность в виде успешной сделки. Это, разумеется, совсем не просто.
Ранее за 15 тысяч позиций в ВымпелКом просили почти $1 млрд, цена вряд ли снизится - спрос на позиции растет.
Оценка стоимости ПБК - около 90 млрд руб., сделка с покупкой этого актива выглядит более вероятной, нежели покупка НБК. Активность Вертикали должна будет побудить к более активным действиям Русские башни, они также интересовались возможностями покупки башенных активов у операторов. Хорошая ситуация для VEON - можно подождать лучшего предложения.
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теги: антенно-мачтовые сооружения конструкции башенная инфраструктура Kismet Иван Таврин Вертикаль Вымпелком VEON МегаФон ПБК НБК Первая башенная компания телеком
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