Башенная инфраструктура: "Новые башни" обещают активно развивать инфраструктуру в Дагестане

22.08.2022, MForum.ru

Соответствующие соглашение подписали "Новые башни" и правительство Республики Дагестан. Конкретика не разглашается, но общая сумма инвестиций составит более 0,5 млрд руб. В частности, будет сооружаться инфраструктура, которую операторы сотовой связи России смогут использовать для развертывания покрытия на так называемых "социально-значимых" объектах, а также вдоль автотрасс федерального и регионального значения.

К сожалению, не сообщается за какой срок планируется освоить заявленные инвестиции.

В любом случае, если данное соглашение получит практическую реализацию, это будет хорошим практическим подспорьем для операторов, использующих инфраструктуру "Новых башен", то есть, прежде всего, для МегаФон. Интересно было бы узнать, кто еще из операторов захочет воспользоваться вновь сооружаемой инфраструктурой "Новых башен" в Дагестане. Я бы не исключал того, что это могут быть все операторы Б4, либо непосредственно, либо в рамках "технологического роуминга".

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теги: телеком развитие сетей инфраструктура сотовой связи башенные компании вышки связи Дагестан