Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности

MForum.ru
26.04.2020,
Телеком-регулятор США, FCC, выдвинул предложение о создании фонда с объемом в $9 млрд, предназначенного для финансирования развертывания 5G в сельской местности. Заинтересованным в проекте сторонам предложено в рамках общественного обсуждения вносить предложения - как следует распределять эти средства.
Об этом проекте FCC стало известно в декабре 2019 года, а 23 апреля его утвердили.
Предлагается два варианта распределения средств. Один из них предполагает, что большая часть средств будет распределена на аукционе в 2021 году, с использованием существующих данных о покрытии сетей подвижной широкополосной связи для выявления регионов, которые ею еще не охвачены. Второй вариант - аукцион пройдет в 2023 году, что позволит собрать более точные данные о покрытии.
Некоторые члены FCC уже заявили, что речь идет о ложном выборе между быстрым и точным распределением денег, ситуация требует, чтобы деньги были распределены и быстро, и точно. Им возражает председатель комиссии, предлагая не притворяться, будто бы не приходится идти на компромиссы, выбирая между быстротой и точностью.
FCC просит от Конгресса средства на проведение работ по составлению карт местностей, обеспечение 5G в которых потребует финансирования через фонд. Как ожидается, сбор, анализ и проверка данных займут от 18 до 24 месяцев. А в целом эта история показывает, насколько серьезно в США относятся к 5G.
По материалам: mobileworldlive.com
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теги: Telefonica башенные активы башни высотные сооружения башенная инфраструктура продажа башен
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