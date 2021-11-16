5G: Инфраструктурные операторы могут заняться развертыванием частных сетей 5G

MForum.ru
16.11.2021,
Сделка о которой стоит упомянуть, сама по себе крайне малозначительна. Башенная компания Cellnex выиграла контракт на развертывание частной сети 5G в деловом районе британского городка Бейзингсток.
Почему стоит об этом знать? Да потому, что это, вполне вероятно, еще один импульс нового тренда - тренда, который подразумевает, что частные сети 5G будут строить далеко не только операторы сотовой связи, но и различные другие участники рынка, причем одним из основных кандидатов видятся инфраструктурные операторы - башенные компании. Они вполне способны начать забирать со стола сотовых операторов все больше крошек, а где-то и вполне заметных кусочков операторского бизнеса. И кто знает, как далеко зайдет этот процесс.
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