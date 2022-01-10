Башенные активы: "Новые Башни" становятся крупнейшим в России оператором башенной инфраструктуры

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Башенные активы: "Новые Башни" становятся крупнейшим в России оператором башенной инфраструктуры

10.01.2022, MForum.ru

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Структуры Kismet Capital Group (KCG) приобрели 100% ГК «Русские Башни» (порядка 7.2 тысяч антенно-мачтовых сооружений). Тем самым под одной "крышей" компании "Новые Башни" будут собраны ПБК (инфраструктура МегаФона, более 17,2 объектов), "Русские Башни" и "Вертикаль" (5.6 тыс) - всего более 30 тысяч объектов. Сделка осуществляется за счет собственных средств KCG и кредитного займа Сбера.

 

 

Акционерные доли владельцев - более 65% – KCG Ивана Таврина, 25% – МегаФон, оставшаяся доля – у структур основателя «Вертикали».

«Приобретение «Русских Башен» является логичным шагом нашей долгосрочной стратегии по развитию башенного бизнеса. Объединенная компания – ведущий независимый башенный оператор на российском рынке, и мы нацелены на дальнейшее создание дополнительной стоимости в башенной индустрии. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», – подчеркнул основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

«Мы поддерживаем эту сделку, направленную на повышение стоимости объединенной компании. В целом, мы считаем консолидацию башенной инфраструктуры и создание крупного независимого игрока наиболее перспективной формой развития этого бизнеса в России», – отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Мы рады приобретению 100% ГК «Русские Башни». Это важный шаг для нашей компании, и мы планируем продолжить дальнейшее развитие независимой башенной компании в России. Мы продолжим эффективно обеспечивать потребности операторов связи в пассивной телеком-инфраструктуре и намереваемся содействовать улучшению качества сети на федеральном уровне», – подчеркнул генеральный директор Вертикали Евгений Чермашенцев.

В результате это сделки выросли потенциальные возможности "МегаФона", как по размещению своего оборудования на башенных объектах по всей стране, так и потенциал получения дохода от данного перспективного направления. На рынке башенной инфраструктуры более крупному игроку живется легче, от возможности получения больших скидок от поставщиков, до возможности предлагать более интересные условия потребителям.

пресс-релиз

--

теги: телеком башенные активы Kismet Capital Group Русские Башни Новые Башни МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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