Башенные активы: "Новые Башни" становятся крупнейшим в России оператором башенной инфраструктуры

MForum.ru
10.01.2022,
Структуры Kismet Capital Group (KCG) приобрели 100% ГК «Русские Башни» (порядка 7.2 тысяч антенно-мачтовых сооружений). Тем самым под одной "крышей" компании "Новые Башни" будут собраны ПБК (инфраструктура МегаФона, более 17,2 объектов), "Русские Башни" и "Вертикаль" (5.6 тыс) - всего более 30 тысяч объектов. Сделка осуществляется за счет собственных средств KCG и кредитного займа Сбера.
Акционерные доли владельцев - более 65% – KCG Ивана Таврина, 25% – МегаФон, оставшаяся доля – у структур основателя «Вертикали».
«Приобретение «Русских Башен» является логичным шагом нашей долгосрочной стратегии по развитию башенного бизнеса. Объединенная компания – ведущий независимый башенный оператор на российском рынке, и мы нацелены на дальнейшее создание дополнительной стоимости в башенной индустрии. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», – подчеркнул основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.
«Мы поддерживаем эту сделку, направленную на повышение стоимости объединенной компании. В целом, мы считаем консолидацию башенной инфраструктуры и создание крупного независимого игрока наиболее перспективной формой развития этого бизнеса в России», – отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
«Мы рады приобретению 100% ГК «Русские Башни». Это важный шаг для нашей компании, и мы планируем продолжить дальнейшее развитие независимой башенной компании в России. Мы продолжим эффективно обеспечивать потребности операторов связи в пассивной телеком-инфраструктуре и намереваемся содействовать улучшению качества сети на федеральном уровне», – подчеркнул генеральный директор Вертикали Евгений Чермашенцев.
В результате это сделки выросли потенциальные возможности "МегаФона", как по размещению своего оборудования на башенных объектах по всей стране, так и потенциал получения дохода от данного перспективного направления. На рынке башенной инфраструктуры более крупному игроку живется легче, от возможности получения больших скидок от поставщиков, до возможности предлагать более интересные условия потребителям.
--
теги: телеком башенные активы Kismet Capital Group Русские Башни Новые Башни МегаФон
Публикации по теме:
01.12. [Новости компаний] Башенные активы: VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома / MForum.ru
01.10. [Новости компаний] Башенные активы: Башенные активы МТС станут самостоятельным предприятием / MForum.ru
07.07. [Новости компаний] Финтех: Билайн и Альфа-Банк стали еще ближе / MForum.ru
07.07. [Новости компаний] Тренды: В Индонезии растет спрос на услуги инфраструктурной башенной компании / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Xiaomi 11i и 11i Hypercharge / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V23 и V23 Pro представлены официально / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Motorola Edge 30 Pro / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Fossil Skagen Falster Gen 6 представлены официально / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: IQOO 9 и IQOO 9 Pro представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 FE представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Realme 9i замечен на «живых» фото / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi запатентовала дизайн складного смартфона / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Xiaomi 12 представлены официально / MForum.ru
28.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A11s представлен официально / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: OnePlus 10 представят 4 января / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru