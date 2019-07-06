Телеком: МегаФон готовится к продаже непрофильных активов

06.07.2019, MForum.ru

Похоже, что идеи, озвученные ВымпелКом еще при Михаиле Слободине, пробили свой путь к сердцам топ-менеджмента и владельцев других операторских компаний. Во-всяком случае МегаФон, судя по информации, представленной Ведомостями, намеревается продать часть того, что гендиректор компании называет "непрофильными активами".

Заявленная цель продажи активов - погашение части долга, который после делистинга МегаФон разросся до 363 млрд руб. (можно вспомнить, что по итогам 2018 года у МТС лишь 232,8 млрд руб., а у всей группы Veon - 342 млрд руб. при выручке 569,5 млрд руб.).

Список "непрофильных активов" оператор пока не опубликовал. Но речь идет, как минимум, о давным-давно продающемся активе, - выделенной в отдельный бизнес башенной инфраструктуре, а также об офисной недвижимости, находящейся в собственности оператора. Могут быть продажи и другого имущества, отвечающего формуле: "то, что не несет стратегического преимущества и не принесет в будущем".

Георг Вермишян, гендиректор компании МегаФон, не называет цель по объему выручки от продаж активов, но косвенно о задачах, которые ставит перед собой компания, можно судить по тому, что отношение чистого долга к EBITDA на конец 2019 года должно оказаться в диапазоне 2.5-2.9. А через три года этот показатель может опуститься ниже 2.5.

Благая цель. Существующий чистый долг стал веригами для оператора, снижающими потенциал его развития. Погашение значимой части долга, если для этого найдутся средства, будет означать повышение этого потенциала. В желании снизить долговой навес, МегаФон нельзя не поддержать!

Asset light model побеждает? Возможно. И все же должно пройти еще время, чтобы стало ясно, не сказываются ли такие продажи "ненужного" чрезмерным увеличением операционных затрат, не снижается ли драматически капитализация компаний, не возникают ли иные подводные камни.

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