Башенная инфраструктура: В МТС задумались о выводе башенного бизнеса в отдельную компанию

09.03.2021, MForum.ru

МТС может выделить свою пассивную инфраструктуру в отдельную компанию, сообщают Ведомости. (для подписчиков)

Туманно заявлено, что "представители оператора ведут консультации о том, как лучше реализовать этот план с другими участниками рынка". Вероятно, в МТС хотели бы активизировать заработки на пассивной инфраструктуре за счет сдачи мест в аренду, а также оптимизировать новое строительство с учетом интересов потенциальных арендаторов.

Вряд ли идет речь о начале подготовки к продаже пассивной инфраструктуры.

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В команду Центра 5G MTS StartUp Hub требуется координатор проектов, который будет отвечать за коммуникации со стартапами, документооборотом, а также работу с агентствами по организации открытых мероприятий, таких как Демо-дни, митапы и другие. / hh.ru

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