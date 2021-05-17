Услуги: WebMoney подключили на Мобильный ID от Билайн

MForum.ru

Услуги: WebMoney подключили на Мобильный ID от Билайн

17.05.2021, MForum.ru

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Билайн подключил к системе Мобильный ID еще один популярный сервис. Владельцы Р-кошельков получили возможность полной идентификации с помощью Mobile ID от Билайн. Услуга доступна только для граждан РФ.

 

 

Как перейти на пользование Mobile ID?

Через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper необходимо получить Формальный аттестат. Затем подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на ваш телефон или в WebMoney Keeper.

Исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию цифрового и нового бизнеса Джорджа Хелд:

«Сервис Mobile ID – это один из революционных кросс-операторских продуктов, который не только позволяет ускорить процесс идентификации, но и существенно его обезопасить, так как идентификация происходит только по номеру телефона. С точки зрения защиты персональных данных у Mobile ID фактически нет аналогов, а совсем недавно с его помощью мы даже подписали первые соглашения. Среди абонентов Билайн таким методом авторизации пользуется уже более полумиллиона человек, и мы рады, что теперь такая возможность будет у клиентов WebMoney. Уверен, что у Мобильного ID большие перспективы и в ближайшее время мы расскажем о подключении к нему ряда крупных компаний».

Mobile ID - интересный вариант идентификации, поскольку упрощает пользование услугой переводов.

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теги: телеком Билайн Вымпелком Mobile ID Мобильный ID

© Алексей Бойко, MForum.ru

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