Аутентификация: Вымпелком подключил авторизацию Мобильный ID к соцсети VMIRE

MForum.ru
09.03.2023,
Слышали ли вы о соцсети VMIRE? Не знаю, станет ли она хоть сколько-то популярной и востребована ли сейчас эта ниша - отечественные соцсети представлены ВКонтаке и ОК, хотелось бы в качестве их альтернативы иметь беспроблемный доступ к глобальным международным сетям, но это сейчас явно идет вразрез с попытками регуляторов. Впрочем, пост не об этом, а о том, что ВымпелКом подключил авторизацию Мобильный ID к соцсети VMIRE.
Сервис Мобильный ID, привязанный к используемому вами телефонному номеру, позволяет упростить авторизацию (и регистрацию). Для входа вместо пароля вводятся данные из push-сообщения или SMS.
VMIRE использует не только Мобильный ID, но и облачную платформу beeline cloud, что повышает надежность работы соцсети и защищенность данных пользователей. Также используются каналы связи ВымпелКом и платформа компании для рассылки сервисных SMS.
Машков Константин, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком»:
«Mobile ID - удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса».
Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО "ВМИРЕ":
«Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Мобильный ID мобильная аутентификация мобильная идентификация Mobile ID ВымпелКом авторизация
--
Публикации по теме:
07.03. [Новости компаний] Аутентификация: Вымпелком переключил внутренние сервисы и инфосистемы на аутентификацию через Мобильный ID / MForum.ru
25.01. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Ростовской области / MForum.ru
24.01. [Новости компаний] Услуги: Вымпелком создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID / MForum.ru
16.10. [Новости компаний] Мобильный ID / Mobile ID / MForum.ru
07.07. [Новости компаний] Финтех: Билайн и Альфа-Банк стали еще ближе / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru