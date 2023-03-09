Аутентификация: Вымпелком подключил авторизацию Мобильный ID к соцсети VMIRE

09.03.2023, MForum.ru

Слышали ли вы о соцсети VMIRE? Не знаю, станет ли она хоть сколько-то популярной и востребована ли сейчас эта ниша - отечественные соцсети представлены ВКонтаке и ОК, хотелось бы в качестве их альтернативы иметь беспроблемный доступ к глобальным международным сетям, но это сейчас явно идет вразрез с попытками регуляторов. Впрочем, пост не об этом, а о том, что ВымпелКом подключил авторизацию Мобильный ID к соцсети VMIRE.

Сервис Мобильный ID, привязанный к используемому вами телефонному номеру, позволяет упростить авторизацию (и регистрацию). Для входа вместо пароля вводятся данные из push-сообщения или SMS.

VMIRE использует не только Мобильный ID, но и облачную платформу beeline cloud, что повышает надежность работы соцсети и защищенность данных пользователей. Также используются каналы связи ВымпелКом и платформа компании для рассылки сервисных SMS.

Машков Константин, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком»:

«Mobile ID - удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса».

Евгений Мутовкин, Генеральный директор ООО "ВМИРЕ":

«Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов».

пресс-релиз

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теги: Мобильный ID мобильная аутентификация мобильная идентификация Mobile ID ВымпелКом авторизация

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