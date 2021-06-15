Mobile ID: Билайн поможет отозвать согласие на обработку персональных данных через Mobile ID

15.06.2021, MForum.ru

В личном кабинете абонента "Мой Билайн" появилась возможность управления персональными данными. Теперь пользователям стала доступна история их входов и регистраций на ресурсах, использующих Мобильный ID, а также они могут отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персональных данных.

В истории согласий виден список запрошенных тем или иным ресурсом данных. Например, видно, что ресурс с согласия пользователя запросил паспортные данные. При необходимости, можно отозвать согласие - соответствующее заявление на отзыв согласия сформирует личный кабинет Билайн и будет направлено на площадку, которая запрашивала данные. Пока что эта возможность предоставляется не для всех площадок, использующими Мобильный ID, но в Вымпелком обещают, что перечень партнеров услуги будет расти.

Вице-президент Билайн по работе с данными Игорь Бардинцев:

«Билайн первым в России сумел реализовать механику отзыва персональных данных при помощи кросс-операторского продукта «Мобильный ID». Мы будем совершенствовать и улучшать этот сервис и в ближайшей перспективе в личном кабинете «Мой Билайн» появится возможность управлять согласиями, полученными не только через механику «Мобильного ID», что станет революционным шагом в сторону предоставления нашим клиентам возможности управлять своими персональными данными».

Возможность управлять доступом к персональным данным, в частности, отзывать разрешения на использование персональных данных становится все более важной в наше время повальной цифровизации. Любые компании, которые облегчают клиентам такое управление разрешениями, делают хорошее дело, так что данную инициативу Билайн стоит приветствовать, а от других компаний, которые работают с Mobile ID хочется аналогичных инициатив.

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теги: телеком персональные данные Вымпелком Билайн Мобильный ID Mobile ID