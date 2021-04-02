Услуги: Билайн и МТС обеспечивают поддержку Мобильного ID для клиентов Альфа-Банка

MForum.ru
02.04.2021,
Благодаря этому абоненты Билайн и МТС при оформлении новых дебетовых карт могут не вводить никаких данных, кроме номера телефона. Банк получит все необходимые данные от операторов и оформит для абонента, который оставил заявление, счет.
Пресс-релиз Вымпелком
Билайн и МТС стали партнерами Альфа-Банка по внедрению сервиса Мобильного ID
Оформить карту банка с помощью Мобильного ID смогут клиенты двух операторов
2 апреля 2021 года, Москва – Билайн и МТС запустили функцию автоматического заполнения данных для своих абонентов с помощью сервиса Мобильный ID для будущих пользователей дебетовых карт Альфа-Банка.
Мобильный ID позволяет клиентам Билайн и МТС получить карту Альфа-Банка за 40 секунд. Важными особенностями сервиса Мобильный ID является высокая безопасность авторизации, так как идентификатором будет являться номер телефона пользователя, а также удобный и быстрый способ оформления заявки.
Для того, чтобы стать владельцем новой банковской карты клиенту Билайн или МТС достаточно просто ввести номер телефона при оформлении заявки, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу для обработки Альфа-Банку. Все данные передаются в зашифрованном виде и не доступны третьим лицам.
Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:
«Банкам критически важно инвестировать в технологии, обеспечивающие прозрачность и контроль над цифровыми услугами, в том числе, благодаря глобальному развитию сферы онлайн-сервисов. Билайн выступает агрегатором Мобильного ID для разных компаний. Мы рады, что в рамках нашего партнерства с Альфа-Банком и МТС безопасные и комфортные способы взаимодействия с финансовыми продуктами и услугами станут доступны еще большему количеству пользователей».
Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка:
«Нам удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать ей пользоваться. Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься. Проверили — обгоняем всех конкурентов, одних на минуты, других на дни».
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теги: телеком Вымпелком Билайн информационные технологии оптимизация бизнеса оптимизация налогов
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