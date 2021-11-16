Услуги: ВымпелКом обеспечил идентификацию клиентов АльфаСтрахования через Мобильный ID

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Услуги: ВымпелКом обеспечил идентификацию клиентов АльфаСтрахования через Мобильный ID

16.11.2021, MForum.ru

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Для клиентов АльфаСтрахование стала доступна опция автоматического заполнения клиентских данных при покупке полиса страхования квартиры. Реализовано это с помощью услуги ВымпелКом - "Мобильный ID".

 

 

 

Для пользования автозаполнением достаточно при расчете полиса нажать на кнопку "Автоматически заполнить форму с помощью "Мобильного ID", указать номер мобильного телефона и предоставить страховой компании согласие на использование данных: ФИО, паспорт, дата рождения и адрес регистрации.

Необходимые для оформления полиса данные подтянутся автоматически и останется только проверить правильность заполнения полей, а затем оплатить полис.

Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн:

«В среднем современный человек постоянно использует около 27 интернет-сервисов и только три пароля на всех. Количество сервисов растет, но человек-то один! Мы каждый день тратим время на сизифов труд - заполянем анкеты, которые нам, как пользователям, не нужны, ради создания учетных записей, которые тоже нужны кому угодно, но не нам. Современный человек хочет одного - простого и понятного пути пользователя, в котором о нем хоть кто-то подумал. «Мобильный ID» — это наш ответ на проблему. Это единая учетная запись, в которой достаточно один раз стать клиентом сотового оператора, чтобы навсегда забыть про зоопарк учетных записей и проблем, от неудобства до более серьезных, таких, как кибербезопасность и утечки личных данных. Смартфон, или, как минимум, телефон, есть почти у 100% населения страны. Не использовать телефон в качестве универсального цифрового ключа, надежного, простого и защищенного, - ошибка. Мы рады, что у нас есть воля, ресурсы и технологии, чтобы ее исправить. И надежные партнеры в лице «АльфаСтрахования», которые разделяют наше видение развитие интернета и помогают нам в прямом смысле менять привычный порядок вещей уже сегодня».

пресс-релиз компании Билайн

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теги: билайн ВымпелКом контроль доступа автозаполнение Мобильный ID

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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