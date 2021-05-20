Mobile ID: МегаФон внедрил Мобильный ID - с его помощью можно с удобством подключиться к Wi-Fi в Шереметьево

MForum.ru
20.05.2021,
Сервис Мобильный ID - это способ упрощенной авторизации абонента сотовой связи на партнерских ресурсах оператора. Сервис позволяет обходиться без необходимости придумывать, запоминать и хранить очередной логин-пароль. Придумали этот сервис в международной ассоциации GSA, и многие операторы во всем мире его внедряют в партнерстве с различными интернет-сервисами. В России услуги на базе технологии Мобильный ID внедряют МегаФон и Вымпелком.
Сегодня МегаФон рассказал о том, что сервис Мобильный ID внедрен в аэропорту Шереметьево. Во всех шести терминалах пассажиры и другие посетители аэропорта могут быстро подключиться к публичной сети Wi-Fi по номеру телефона. Партнером в этом проекте выступила компания Wi-Fi.Click.
До сих пор для такого подключения требовалось вводить фотографию паспорта, пользоваться SMS-cообщениями или звонить. Вместо этого теперь достаточно выбрать для подключения Wi-Fi аэропорта, откроется страница сервиса Wi-Fi.Click, пассажиру останется указать свой номер и нажать на SIM-push уведомление. Особенно интересно, что такой способ подключения доступен не только для абонентов МегаФон.
«МегаФон первым среди операторов связи реализовал возможность подключения к сервису «Мобильного ID» через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам «большой четверки». Авторизация через «Мобильный ID» упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
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теги: телеком МегаФон Mobile ID
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