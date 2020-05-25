Кадры: Очередные назначения в Билайн - компания готовится к новому этапу работы

MForum.ru
25.05.2020,
Как вы наверняка помните, в апреле ВымпелКом официально объявил о назначении Александра Торбахова новым генеральным директором. За этим ожидаемо должна была последовать если не реструктуризация, то существенные изменения в оргструктуре и кадрах компании. Они последовали, в частности, были сформированы Коммерческий блок за который отвечает Антон Кондратов и Блок по стратегии и коммерческому опыту под руководством Дмитрия Дорофеева. Ирина Лебедева занялась клиентским опытом, Олег Алдошин возглавил IT-направление, а Виктор Бирюков стал отвечать за взаимодействие с органами госвласти, деловую этику и комплаенс.
Изменения продолжаются.
Игорь Бардинцев назначен на должность вице-президента нового подразделения ВымпелКом - блока по работе с данными
Игорь Бардинцев, ВымпелКом, 2020
Игорь будет напрямую подчинен гендиректору компании.
В зоне ответственности Игоря будет унификация методологии измерения показателей на всех уровнях компании, обеспечение качества данных, управление данными, бизнес-анализ и другие функции.
Назначение вступило в силу с 15 мая 2020 года.
Ранее Игорь занимал различные управленческие позиции в Сбербанке, выстроив карьеру до должности старшего управляющего директора – директора Центра прикладных данных Сбербанка, а также работал директором по развитию цифровых технологий компании «Северсталь». В 1997 году окончил Московский институт мировой экономики по специальности «Мировая экономика», в 2000 году получил степень магистра по направлению «Менеджмент» в Академии народного хозяйства.
Александр Панков назначен вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "ВымпелКом"
В зону ответственности Александра вошла работа с государственными органами, а также вопросы лицензионной деятельности и обеспечение компании радиочастотным ресурсом. Назначение вступило в силу с 18 мая 2020 года. Александр вошел в команду исполнительного вице-президента по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Виктора Бирюкова.
Александр Панков, ВымпелКом, 2020
Михаил Якушев, возглавлявший блок ранее, принял решение покинуть компанию.
Био: Александр присоединился к Билайн в 2020 году в качестве вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти.
Александр Панков имеет степень кандидата технических наук. Дважды проходил профессиональную переподготовку: по юриспруденции в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и по программе «Корпоративный директор» в МГУ.
Капитан запаса, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
С 2012 по 2020 годы служил в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, где недолгое время занимал пост помощника руководителя, а затем — пост заместителя руководителя данного ведомства.
Александр Иллис назначен административным директором ПАО ВымпелКом.
В функциональные обязанности Александра входят организация работы офисов и переговоры с арендодателями, а также развитие рабочего пространства, ориентированного на комфорт и удобство сотрудников.
Александр Иллис, ВымпелКом, 2020
Назначение вступило в силу с 12 мая 2020 года. Александр вошел в команду исполнительного вице-президента по работе с персоналом, организационному развитию и поддержке Ольги Филатовой.
У Александра Иллиса более 20 лет опыта управления службами безопасности и административно-хозяйственными подразделениями в таких крупных международных и российских компаниях, как Sun Interbrew, Schneider Electric, «Энвижн Груп», «ПрофМедиа» и Avon. Александр реализовал множество проектов, направленных на повышение эффективности операционной деятельности бизнеса и обеспечение надежной защиты активов.
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Судя по масштабам изменений мы вскоре сможем видеть на рынке совсем нового игрока с тем же названием, судя по всему ВымпелКом станет значительно активнее и заметнее, причем не только в маркетинговом плане, то также и в технологическом. Могу предположить также и куда большее, чем до недавнего прошлого, внимание к интересам клиентов. Давайте понаблюдаем за шагами компании, которые несомненно последуют сразу же, как только завершится реорганизация и основные кадровые замены в топ-менеджменте компании.
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теги: кадры Билайн ВымпелКом назначения
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