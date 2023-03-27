Кадры: Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин

27.03.2023, MForum.ru

МТС сообщает о назначении Максима Митькина на должность директора филиала МТС в Брянской области. Ранее топ-менеджер занимал руководящие позиции в компаниях телеком-отрасли в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах, а также в Калининграде.

В числе приоритетных направлений работы — дальнейшее развитие и продвижение экосистемы МТС на массовом рынке и рост цифровых сервисов МТС - облачных технологий, видеонаблюдения, IoT, Big Data – на бизнес-рынке Брянской области.

«Брянская область – один из ключевых регионов для МТС в Центральной России. Мы видим значительный потенциал для развития нашего бизнеса на предприятиях машиностроения, стройиндустрии, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, которые проявляют интерес к инновациям. Наша компания в настоящий момент является одним из лидеров на телеком-рынке региона, и я уверен, что большой опыт работы в отрасли поможет Максиму и дальше укреплять позиции МТС», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

Максим родился в 1977 году, в телекоме работает с 2006 года. Два высших образования: Брянский ГТУ (специальность - транспортное машиностроение и экономика и управление), также получил степень MBA.

пресс-релиз МТС

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теги: операторская аналитика билайн Вымпелком

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