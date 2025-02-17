Развитие сетей: Билайн в Брянской области - подключено еще 45 малых населенных пунктов

17.02.2025, MForum.ru

Билайн подключил к скоростному мобильному интернету 45 малых населенных пунктов в Брянской области. Эти работы проведены в рамках участия Билайна в федеральном проекте УЦН. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Во всех населенных пунктах поддерживается VoLTE.

«Мобильный интернет стал необходимым условием комфортной жизни, он позволяет решать вопросы онлайн и оставлять больше времени для близких. Важно, чтобы качественная связь была доступна всем, независимо от места проживания. Мы расширяем зону покрытия 4G на территории Брянской области, включая малые населенные пункты», — сообщила директор Брянского отделения Билайна Ольга Глазова.

Населенные пункты Брянской области, где появилась 4G-связь билайна:

Брасовский муниципальный район: поселок Летча;

Витемлянское сельское поселение: деревня Базская, поселок Красный угол;

Выгоничский муниципальный район: село Малфа, село Уручье;

Вышковское городское поселение: село Добродеевка;

Городищенское сельское поселение: село Дареевск;

Дегтяревское сельское поселение: деревня Вьюково, село Дегтяревка;

Денисковичское сельское поселение: село Денисковичи;

Дубровское сельское поселение: деревня Струженка;

Жуковский муниципальный округ: село Белоголовль;

Злынковский район: село Спиридонова Буда;

Клетнянский муниципальный район: деревня Алень;

Клинцовский муниципальный район: село Сосновка, село Песчанка;

Колюдовское сельское поселение: деревня Фошное;

Комаричский муниципальный район: село Аркино;

Красногорский муниципальный район: село Верхличи, деревня Кургановка, село Колюды;

Лотаковское сельское поселение: деревня Ларневск;

Макаричское сельское поселение: село Медведи, деревня Палужская Рудня;

Навлинский муниципальный район: село Пролысово;

Новозыбковский городской округ: село Деменка, село Старый Вышков;

Овчинское сельское поселение: село Овчинец;

Перелазское сельское поселение: село Летяхи;

Погарский муниципальный район: село Бобрик;

Рогнединский муниципальный район: село Шаровичи;

Рудневоробьевское сельское поселение: село Ширяевка;

Севский муниципальный район: село Сенное;

Спиридоновобудское сельское поселение: деревня Карпиловка, деревня Кожановка;

Стародубский муниципальный округ: деревня Меженики, деревня Пестриково, село Гарцево;

Суражский муниципальный район: село Далисичи;

Трубчевский муниципальный район: деревня Ужа, село Радутино;

Унечский муниципальный район: село Староселье, деревня Коржовка;

Щербиничское сельское поселение: село Петрятинка;

Яловское сельское поселение: село Увелье.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Брянская область

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