Развитие сетей: МТС в Брянской области - связь получили свыше 40 тысяч жителей в 117 малых селах

17.02.2025, MForum.ru

Сеть LTE МТС в Брянской области существенно выросла - услуги получили более 117 малых населенных пунктов области, в каждом из которых живет от 30 до 600 человек. В общей сложности к мобильному интернету LTE и голосовой связи получили доступ более 40 тысяч жителей деревень и поселков региона.

Работы по развитию сети МТС в Брянской области были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства, сразу в 27 районах области. Кроме населенных пунктов покрытие улучшено вдоль дорог, на ряде железнодорожных станций и сельских предприятий.

«Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел – важная социальная задача. Мы продолжаем развивать сеть в населенных пунктах, которые находятся в отдалении от крупных административных центров и предприятий», - отмечает директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Брянская область

--