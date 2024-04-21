Развитие сетей: МТС в Брянской области - скорость выросла на 30% в поселках Новые Дарковичи и Свень-Транспортная

MForum.ru
21.04.2024,
Как сообщает МТС, в поселках Новые Дарковичи и Свень-Транспортная установлено дополнительное телеком-оборудование, что позволило нарастить скорость мобильного интернета и улучшить качество и доступность передачи голоса не только в центре этих населенных пунктов, но и в радиусе до 4 км от них. В Новых Дарковичах новыми скоростями смогут воспользоваться не только 2 тысяч местных жителей, но также водители и пассажиры, проезжающие по трассе Брянск-Киров.
Телеком-инфраструктура МТС также дает возможность внедрять на прилегающих к Брянску территориях современные цифровые продукты – интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее безопасность движения и контроль за состоянием объектов, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования, работающие на базе интернета вещей.
В поселке Свень-Транспортная, которое находится в трех километрах к югу от Брянска, цифровыми сервисами на высокой скорости могут пользоваться более 700 местных жителей. Поселок расположен на железнодорожной станции Свень на линии Брянск—Гомель, по которой в регулярном режиме курсирует поезд Адлер — Минск. Новое оборудование также разгрузит сеть в районе вокзала Брянск-Орловский и на разъездах Восточный Парк и Западный Пост.
«В Брянской области с началом теплого сезона активизировался транспортный трафик. Связь в дороге – это всегда безопасность, комфорт для пассажиров и контроль логистики для грузоперевозок. В обоих поселках расположены места ожидания пассажирского транспорта, предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом и мобильным интернетом», – рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.
В марте МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров, а также на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Беларусь» в районе Добруни.
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теги: развитие сетей МТС Брянская область
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