Развитие сетей: МТС в Брянской области - покрытие LTE улучшено в Суземке

31.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. Скорость мобильного интернета в поселке по данным оператора выросла на 30%.

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части поселка, а также в районе промышленных баз и железнодорожного вокзала.

«Запущенное оборудование снизило нагрузку на сеть, увеличив ее емкость. Это обеспечило усиленное покрытие в Суземке, где проживает более 8 тысяч человек. Новая скорость мобильного интернета позволит пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе для оперативного обмена информацией», - рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

За последнее время МТС в Брянской области улучило связь в Сураже, Пушкарной Слободе Севского района, Новых Дарковичах и Свень-Транспортной, в селе Павличи Клинцовского района, по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Беларусь» в районе Добруни.

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теги: МТС развитие сетей Брянская область

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