Развитие сетей: МТС в Брянской области - покрытие LTE улучшено в Суземке

MForum.ru
31.05.2024,
МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. Скорость мобильного интернета в поселке по данным оператора выросла на 30%.
МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части поселка, а также в районе промышленных баз и железнодорожного вокзала.
«Запущенное оборудование снизило нагрузку на сеть, увеличив ее емкость. Это обеспечило усиленное покрытие в Суземке, где проживает более 8 тысяч человек. Новая скорость мобильного интернета позволит пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе для оперативного обмена информацией», - рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.
За последнее время МТС в Брянской области улучило связь в Сураже, Пушкарной Слободе Севского района, Новых Дарковичах и Свень-Транспортной, в селе Павличи Клинцовского района, по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Беларусь» в районе Добруни.
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теги: МТС развитие сетей Брянская область
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