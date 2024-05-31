Развитие сетей: МТС в Брянской области - покрытие LTE улучшено в Суземке

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Брянской области - покрытие LTE улучшено в Суземке

31.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Суземке Брянской области. Скорость мобильного интернета в поселке по данным оператора выросла на 30%.

 

 

 

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части поселка, а также в районе промышленных баз и железнодорожного вокзала.

«Запущенное оборудование снизило нагрузку на сеть, увеличив ее емкость. Это обеспечило усиленное покрытие в Суземке, где проживает более 8 тысяч человек. Новая скорость мобильного интернета позволит пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе для оперативного обмена информацией», - рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

За последнее время МТС в Брянской области улучило связь в Сураже, Пушкарной Слободе Севского района, Новых Дарковичах и Свень-Транспортной, в селе Павличи Клинцовского района, по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Беларусь» в районе Добруни.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Брянская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

21.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Брянской области - скорость выросла на 30% в поселках Новые Дарковичи и Свень-Транспортная / MForum.ru

15.04. [Новости компаний] Брянская область: Модернизация сети МТС в городе Дятьково подняла до 100 Мбит/с скорости LTE в Музее дятьковского хрусталя / MForum.ru

05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Брянской области - улучшена связь на участке автотрассы А240 Брянск-Беларусь / MForum.ru

27.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшил связь на участке федеральной автотрассы А141 Брянск-Смоленск / MForum.ru

01.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Брянской области - LTE впервые появилось в Староселье, Рабочем и в Беловодске / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

31.05. [Новинки] Анонсы: Realme C63 представлен официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 6 представят в июле / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики MediaTek Dimensity 9400 информатором / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Pad 3 / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Poco M6 Plus сертифицирован в Индии / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru

20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru

17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: