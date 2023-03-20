Кадры. HR: Ольге Филатовой в ВымпелКоме нашли замену - Наталью Артемьеву

20.03.2023, MForum.ru

Наталья Артемьева назначена на должность исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке билайна. В сфере ее ответственности весь HR-цикл компании. Она уже приступила к работе с 20 марта. Вице-президент компании по HR - это позиция с прямым подчинением гендиректору ПАО "ВымпелКом".

В билайн говорят о том, что это не просто очередное назначение, что в компании хотят переосмыслить функцию HR.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Назначение Натальи – наша попытка переосмыслить функцию HR. Мы хотим перейти от традиционного понимания human resources как «человеческих ресурсов» к человеческому сотрудничеству между свободными, профессиональными людьми. Наш сотрудник должен быть в центре нашего внимания.

Мы уже многое переосмыслили и делаем не так, как это исторически сложилось. Теперь мы настойчиво продолжаем этот тренд в HR: мечтаем создать в билайне такую профессиональную среду, в которой будет круто работать в любом направлении, на любой позиции и в любом городе».

Идея выглядит актуальной, в прежние годы билайн не раз показывал самые высокие оценки удовлетворенности персонала своей работой в компании.

У г-жи Артемьевой есть объемный опыт работы в сфере HR, более 20 лет. В последние годы она специализировалась в области HR-консалтинга, сотрудничая, в том числе, с билайном. Теперь она получила рычаги, чтобы реализовать свои идеи и разработки.

пресс-релиз Вымпелком

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Вымпелком билайн кадры HR

--