Стратегии. Партнерства: Иван Пятков возглавил новый блок по развитию партнерств и инноваций в Билайн

Билайн объявил о создании нового блока «по развитию партнерств и инновациям» в рамках новой стратегии активного развития и укрепления рыночных позиций. Его возглавит Иван Пятков, он назначен заместителем генерального директора компании.

Новый блок станет точкой входа для IT-, финтех- и стартап-компаний. Основные направления работы:

выстраивание сильных партнёрств с IT-компаниями, банками и финансовым сектором в целом, а также другими лидерами рынка;

внедрение технологий AI во внутренние процессы и создание на их основе новых направлений бизнеса;

запуск новых цифровых сервисов с широкими возможностями;

интеграция в продукты Билайна современных финансовых решений, включая новые форматы и сервисы;

сотрудничество с внешними продуктовыми компаниями — от крупных игроков до перспективных стартапов — для быстрого вывода востребованных решений на рынок.

До прихода в Билайн Иван Пятков с 2022 года занимал позицию заместителя председателя правления, директора розничного бизнеса и члена правления Альфа-Банка, а с 2018 по 2022 год был руководителем цифрового бизнеса Банка. В арсенале Ивана не только богатый опыт управления крупным бизнес-направлением, но и запуск «с нуля» новых бизнес-проектов и каналов продаж по партнерской модели. Он имеет опыт работы в корпоративной среде и в процессах крупных компаний, что обеспечивает эффективную реализацию стратегических инициатив и достижение поставленных целей.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Иван Пятков — известный на рынке опытный и авторитетный тяжеловес в сфере банковских и цифровых продуктов. Я рад, что такой сильный профессионал выбрал именно Билайн для дальнейшей самореализации и развития новых направлений и сервисов компании. Для нас – это уверенный шаг в реализации новой стратегии Билайна, направленной на создание сервисов и решений, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни клиентов. Его опыт в финансовом секторе, технологическая экспертиза и умение выстраивать долгосрочные партнёрства помогут нам быстрее и качественнее запускать идеи, которые действительно востребованы на рынке, усиливать позиции компании и открывать новые направления для роста».

Иван Пятков, заместитель генерального директора Билайна:

«Для меня это новый вызов — я перехожу в телеком после многих лет в банковской сфере и финтехе. В эпоху, когда границы между индустриями неумолимо стираются — важны не отрасли, а решения для клиента. Новая стратегия Билайна подразумевает игру именно на этом поле, а двигаться быстро можно благодаря эффективным партнерствам и ускоренной адаптации к новым технологиям».

Иван Пятков приступит к работе 1 сентября. Он также сохранит участие в компаниях Альфа-Групп в качестве независимого члена наблюдательных и консультационных советов.

В Билайн, как видим, понимают, что имеет смысл расширять предложение для клиентов, в том числе, в смежных с телекомом отраслях, но продолжают стоять на позиции, что экосистемный подход не может дать оптимальных результатов, и вместо этого выбирают модель, в рамках которой оператор будет платформой-агрегатором и интегратором лучших решений партнеров.

У Вымпелком немалая история партнерств, особенно в банковской сфере, здесь и партнерство с Альфа-Банком в рамках MVNO-проекта Альфа-Мобайл, и проекты с ОТП Банком и с Банком Уралсиб.

С приходом Ивана Пяткова оператор надеется систематизировать, масштабировать и углубить эти партнерства. Ожидается переход от отдельных сделок к стратегическим альянсам с глубокой интеграцией продуктов.

Можно предположить, что мы увидим встраивание финансовых сервисов в приложение Билайн, совместное использование сложных технологий – AI, bigdata, облака.

В целом сейчас обстоятельства, характерные для российского рынка, подталкивают его участников к различным формам взаимодействия, так что решение Билайна – это прагматичный ответ на требования рынка.

Вместо распыления ресурсов на непрофильные бизнесы, компания продолжит инвестировать в направления, где обладает ключевыми компетенциями, а партнерства позволят расширить линейку предложений для клиентов, быстрее запускать новые продукты, снижать и разделять риски.

Выбор Ивана Пяткова на данную позицию представляется мне грамотным решением, с учетом стратегических направлений развития партнерств компанией Билайн, его опыт идеально ложится на спектр задач, которые будет решать новый блок.

