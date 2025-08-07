Магистральная связь: МегаФон запустил магистральную линию связи DWDM 100 Гбит/с между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре с использованием российского оборудования

MForum.ru
07.08.2025,
Были задействованы мультиплексоры российской компании T8.
Дополнительную сложность проекту добавляло то, что на участке проложены волокна разных типов, что не позволяло применить стандартные решения. Пришлось проводить уникальные расчеты параметров DWDM системы с тем, чтобы подобрать комбинацию транспондеров и оптических усилителей, которые бы компенсировали возможные затухания сигнала.
«Запуск новой магистральной линии — часть реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию сети на Дальнем Востоке, она стала важным участком магистрали, соединяющей крупнейшие узлы в регионе. Вместе с партнёрами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», — отметил директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.
T8 - это несомненно, жемчужина среди российских разработчиков решений фиксированной и магистральной связи. Решения этой компании используют Ростелеком, Транстелеком (ТТК) и другие. Особо отмечу DWDM платформу DCI V2, используемую, например, для соединения ЦОДов. Очень полезна также разработка Alien Wavelength, которая позволяет интегрировать в сетях инфраструктуру зарубежных операторов. Важна поддержка компанией ИИ для управления сетями. Освоены блоки 400G. Идет активная работа в области квантовой связи. И всего этого в компании смогли добиться силами всего 600 человек.
Не удивительно, что T8 - явный лидер по доле рынка среди российских производителей оборудования для оптических сетей. В этом плане, не могу не одобрить выбор МегаФона.
теги: магистральная связь DWDM МегаФон T8
