Магистральная связь: МТС в Коми. МТС в Ненецком АО. Запущена магистральная ВОЛС Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар

MForum.ru

Магистральная связь: МТС в Коми. МТС в Ненецком АО. Запущена магистральная ВОЛС Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар

23.04.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию в республике Коми и в Ненецком АО магистральной ВОЛС протяженностью более 1250 км. Новая магистраль прошла от Ухты к Нарьян-Мару через Печору и Усинск. По данным оператора, это увеличило емкость транспортной сети МТС в регионах более чем втрое. Хороший задел на будущее в котором мы все еще ждем 5G и 6G.

В рамках проведенных работ МТС установила 16 узлов на транспортной сети DWDM и 19 узлов MBH (Mobile Backhaul) на опорной сети от Нарьян-Мара в Заполярье до Кирова в Поволжье. Общая сумма инвестиций компании в данный проект заявлена как 880 млн рублей в период с 2021 года.

«Долгое время арендованные каналы наземных и спутниковых линий были в Коми единственным решением для оказания услуг связи. Однако с ростом потребления трафика перед нами встала задача создать собственный производительный «транспорт» для связи региона с федеральной инфраструктурой МТС. Поэтому значимость новой магистральной ВОЛС, введенной в эксплуатацию в сложных климатических условиях, трудно переоценить: жители получают доступ к современным цифровым сервисам и скоростному интернету, а оба региона – импульс в социально-экономическом развитии», - отметил директор департамента магистральной и мультисервисной сетей МТС Дмитрий Евдокимов.

Что дает операторам стройка собственных сетей? Прежде всего, возможность сократить расходы на аренду каналов связи (меняется OPEX на CAPEX), в перспективе это упрощает масштабирование емкости, внедрение новых решений, своих и клиентских.

Чтобы изменения ощутили и абоненты, нужно будет подождать еще немного, в 2025 году МТС собирается достроить от магистральной ВОЛС отводы к узлам транспортной сети и к базовым станциям.

Важная веха в развитии сети МТС в Коми и Ненецком АО.

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теги: МТС республика Коми Ненецкий АО магистральная связь ВОЛС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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