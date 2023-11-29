Развитие сетей: ВымпелКом провел модернизацию магистральной ВОЛС в рамках проекта Южный Транзит

MForum.ru
29.11.2023,
Работы по модернизации каналов проводили сертифицированные специалисты компании АДВ Консалтинг. Использовалось оборудование, предоставленное российской компаний N3COM.
Проект Южный транзит основан на коммерческом использовании ВОЛС в рамках межоператорского взаимодействия. Организованы присоединения сетей на границе Россия-Грузия (Владикавказ - Верхний Ларс), создан транзитный маршрут через Европу, Россию, Грузию, Армению до границы Турции со странами Ближнего Востока. Текущая емкость "Южного транзита" составляет 1.2 Тбит/с и, при необходимости, может быть увеличена. Максимальная пропускная способность после модернизации - до 2 Тбит/c.
Подписано соглашение с армянским телеком-оператором Team Telecom Armenia по использованию транзитного маршрута для оптимизации передачи данных между Европой и странами ближнего Востока. Это не только сократит время задержки, но и обеспечит резервирование маршрутов по данному направлению.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике:
«Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов билайна. Благодаря нашим партнерам из «АДВ Консалтинг» и N3COM мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. Эта работа позволит обеспечить нашим абонентам доступ к международным серверам на высокой скорости, улучшить качество связи и сделать интернет-соединение более стабильным. Мы продолжаем строить современную и надежную сетевую инфраструктуру, которая будет служить основой для развития различных сервисов и услуг для наших клиентов на долгие годы вперед».
Проект Южный транзит позволил Вымпелкому подключиться к новым актуальным рынкам стран Ближнего Востока и Закавказья. Кроме того, это альтернативный канал на Европу.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу:
«В октябре 2023 сдан в коммерческую эксплуатацию первый транзитный канал емкостью 100 Гбит/с до Франкфурта. А в первом квартале 2024 года мы планируем увеличить продажи транзитных каналов до 500 Гбит/с».
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