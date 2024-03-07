Магистральные сети: Ростелеком и Атлас объявили о завершении 2-й очереди TEA-NEXT - готов участок Москва-Санкт-Петербург

MForum.ru

Магистральные сети: Ростелеком и Атлас объявили о завершении 2-й очереди TEA-NEXT - готов участок Москва-Санкт-Петербург

07.03.2024, MForum.ru

Ростелеком сообщил о завершении строительства второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) и объявляет о технической готовности линии к началу коммерческой эксплуатации.

 

 

Вторая очередь - это от Санкт-Петербурга до Москвы, 765 км. А в перспективе TEA NEXT соединит западные и восточные границы РФ с привязкой к крупнейшим городам и береговой станцией ПВОЛС в Находке. Всего планируется протянуть более 11 тыс км. Оператор обещает, что себестоимость передачи данных по этой линии будет ниже, чем в ПВОЛС.

Оператор начал эксплуатировать 2 волокна под собственные нужды. Потенциальные заказчики могут брать в аренду темные волокна и каналы 100 Гбит/с на запущенных сегментах Идрица - Торжок и Москва - Санкт-Петербург. Заказчики смогут при необходимости разместить вдоль трассы собственное активное оборудование.

Для новой ВОЛС используется волокно категории G.654E, впервые в РФ. Общая пропускная способность такого волокна - до 19,2 Тбит/с на пару волокон, можно гонять по нему любые технологии DWDM.

С декабря 2023 года начался этап стройки 3-й очереди, от Торжка (Тверская область) до Кяхты (Бурятия). Длина участка - 6300 км, планы завершения стройки - до конца 2025 года. Пока что готовы 1300 км в европейской части РФ.

В 2026 году, как ожидается, будет готова вся наземная часть линии до Монголии и Китая, будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий.

Проектная емкость - 96 темных волокон.

Линия TEA NEXT - альтернатива оказавшимся столь уязвимыми ПВОЛС через Красное море. Цифровая магистраль Европа-Азия. Если не помешает геополитика, российской наземной ВОЛС с удовольствием будут пользоваться, как минимум, китайские компании.

Как ожидается, задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс. Оператор проекта - ООО "Атлас".

 

 

 

 

 

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теги: ВОЛС TEA NEXT Ростелеком Атлас магистральная связь оптоволоконная связь

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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