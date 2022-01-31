Магистральные сети: Вымпелком сократил задержки на маршруте Москва-Гонконг

31.01.2022, MForum.ru

Компания Вымпелком сообщила о завершении модернизации узла подключения в Гонконге, что должно снизить задержки распространения сигнала и улучшить качество услуг для российских клиентов. Узел расположен на площадке Equinix HK и связана с российской сетью билайн двумя "плечами" - одно идет до Москвы, второе - до Владивостока.

Узел "Гонконг" запущен в 2017 году и используется для организации каналов связи и интернте-доступа.

Удалось снизить сетевую задержку (RTD) на маршруте Гонконг-Москва на 26%, от 149 мс до 125 мс, а на маршруте Гонконг-Владивосток с 95 мс до 69 мс.

Кроме того, оператор нарастил количество межоператорских соединений за счет подключения узла к точке межсетевого обмена трафиков BBIX Hong Kong. Ранее узел был подключен к точке Equinix IX.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «Вымпелком»:

«Зарубежный трафик составляет значительную часть в услугах передачи данных. При этом, если ранее Гонконг представлял интерес в основном для бизнес-клиентов, которые заказывали выделенные каналы связи для организации защищённых соединений, то в данный момент выросло потребление Интернет-трафика из этого региона среди абонентов билайн и выросли требования к пути трафика, длина которого влияет на скорость работы в сети. Проведённая модернизация увеличила количество Интернет-ресурсов, доступных напрямую, без «петли» через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов».

пресс-релиз Вымпелком

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