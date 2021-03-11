Магистральные линии связи: МегаФон вошел в состав участников международного Арктического экономического совета

11.03.2021, MForum.ru

МегаФон стал первой российской телекоммуникационной компанией, которая представляет нашу страну в международном Арктическом экономическом совете (АЭС).

Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев"

Для МегаФон это естественное решение, связанное с проектом строительства подводной цифровой магистрали Arctic Connect, в этом проекте оператор принимает активное участие совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia c 2019 года. Среди многочисленных участников АЭС возможно есть и будущие B2B клиенты МегаФон, которым понадобится интернет в Арктике.

Подробнее: rg.ru

Напомню в чем суть проекта Arctic Connect. Строится ВОЛС с пропускной способностью 200 Тбит/c из Норвегии в Японию. Участие в проекте МегаФон обещает нам возможность получить отводы от основной линии в Арктике и на Дальнем Востоке, которые помогут обеспечить магистральный интернет на территориях, где сейчас нет сравнимых по мощности или вообще никаких каналов доступа. Это поможет бизнесу предприятий, работающих в этих регионах и в целом будет создавать условия для социально-экономического развития региона.

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