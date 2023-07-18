Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети в ЯНАО - Надымский район

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети в ЯНАО - Надымский район

18.07.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении строительства транспорта в Надымском районе ЯНАО. Хороший транспорт - основа для хорошей сети сотовой связи. Не удивительно, что МегаФон говорит о росте скоростей в сети LTE на площадках крупнейших нефтегазовых месторождений. Кроме того, обеспечены резервные каналы связи, которые можно будет использовать при освоении удаленных территорий в Арктической зоне.

 

 

В июне 2023 года специалисты сети МегаФон завершили строительство РРЛ-пролетов на площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения. Благодаря проведенным работам, замкнуто кольцо транспортной сети связи МегаФона, завершен проект по обеспечению услугами связи нефтегазовый кластер в Надымском районе.

Транспортная сеть соединила 5 BS МегаФон в Арктике. На башнях высотой от 50 до 70 метров задействованы РРЛ-антенны диаметром от 0.6 м до 1.8 м. Вес некоторых из них достигает 140 кг.

Запуск новых пролетов позволил в 7 раз и более нарастить пропускную способность сети МегаФон в регионе. Новый уровень качества могут оценить на производственных площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения, а также в вахтовых жилых комплексах, где проживают по несколько тысяч газовиков и нефтяников. По данным оператора, скорость передачи данных в этих арктических локациях выросла на 20-40% год к году. Поддерживается также VoLTE.

«Около трех десятков наших базовых станций обеспечивают связью арктический нефтегазовый кластер к югу от Обской губы. Соединив кольцо транспортной сети в Надымском районе, инженеры МегаФона также обеспечили возможность для запуска резервных каналов связи, что крайне значимо для стабильной работы оборудования на суровых отдаленных территориях Крайнего Севера», – комментирует директор МегаФона в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей ЯНАО

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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