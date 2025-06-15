Развитие сетей: Билайн в ХМАО - оператор расширил 4G-покрытие в труднодоступных деревнях

MForum.ru
15.06.2025,
Билайн подключил к мобильному интернету 4-х малых населенных пункта в 2-х районах ХМАО. Покрытие 4G/LTE Билайн появилось в деревнях Анеева и Кимкьясуй в Березовском районе, а также в деревне Каюкова и поселке Песчаный в Сургутском районе.
Эти работы были проведены в рамках федерального проекта УЦН, реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни с населением до 500 человек.
В ХМАО на сети Билайн поддерживается технология VoLTE с осени 2023 года.
«Помимо участия в федеральных программах по развитию сети, подобных УЦН, мы активно строим и собственную инфраструктуру: выводим в эфир новые базовые станции и модернизируем уже функционирующее оборудование. Например, недавно 4G-связь от Билайна впервые заработала в поселках Угут Сургутского района в ХМАО и Самбург Пуровского района в ЯНАО, располагающихся вдали от трасс и административных центров и считающихся одними из самых труднодоступных населенных пунктов в своих округах. Теперь жители Угута и Самбурга могут в полной мере включаться в цифровую повестку и оценить все преимущества скоростного мобильного интернета», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн ВымпелКом ХМАО развитие сетей
--
Публикации по теме:
15.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Архангельской области - новые БС улучшат пользовательский опыт / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет на территории аэропорта Васьково в Архангельске / MForum.ru
24.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии LTE в Архангельске / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест новостей развития сети МегаФон / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru