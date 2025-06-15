Развитие сетей: Билайн в ХМАО - оператор расширил 4G-покрытие в труднодоступных деревнях

15.06.2025, MForum.ru

Билайн подключил к мобильному интернету 4-х малых населенных пункта в 2-х районах ХМАО. Покрытие 4G/LTE Билайн появилось в деревнях Анеева и Кимкьясуй в Березовском районе, а также в деревне Каюкова и поселке Песчаный в Сургутском районе.

Эти работы были проведены в рамках федерального проекта УЦН, реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни с населением до 500 человек.

В ХМАО на сети Билайн поддерживается технология VoLTE с осени 2023 года.

«Помимо участия в федеральных программах по развитию сети, подобных УЦН, мы активно строим и собственную инфраструктуру: выводим в эфир новые базовые станции и модернизируем уже функционирующее оборудование. Например, недавно 4G-связь от Билайна впервые заработала в поселках Угут Сургутского района в ХМАО и Самбург Пуровского района в ЯНАО, располагающихся вдали от трасс и административных центров и считающихся одними из самых труднодоступных населенных пунктов в своих округах. Теперь жители Угута и Самбурга могут в полной мере включаться в цифровую повестку и оценить все преимущества скоростного мобильного интернета», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.

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теги: Билайн ВымпелКом ХМАО развитие сетей

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