Развитие сетей: МегаФон о развитии LTE в Архангельске

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон о развитии LTE в Архангельске

24.05.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает об улучшении связи в Архангельске. По заявлению оператора, скорости мобильного интернета выросли на 40%. Получению такого результата способствует рефарминг диапазона LTE 1800. В городе отмечен рост потребления трафика на 10%. По итогам 1q2023 в Архангельской области МегаФон показывает самые высокие скорости загрузки данных, на 12% выше, чем у конкурента с максимальными показателями по этому параметру.

 

 

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Архангельская область 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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