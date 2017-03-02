RAN Sharing: МегаФон и ВымпелКом довольны RAN Sharing и возможно расширят сотрудничество

02.03.2017, MForum.ru

Чуть больше года тому назад, в январе 2016 года, компании ВымпелКом и МегаФон подписали соглашение о совместной реализации проекта развертывания базовых станций в 10 регионах России. Срок совместного использования оборудования - 7 лет, с возможностью продления по желанию сторон.

Суммарная стоимость работ по проекту была пополам поделена между двумя компаниями, что позволила каждой из них вдвое уменьших капитальные затраты на развитие сети LTE в этих 10 регионах. Компании строили сети LTE 1800.

Компании не оглашали список регионов, в отношении которого действовало соглашение, достоверно было известно о семи из них: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Карелия республика, Липецкая область, Смоленская область. По неподтвержденной информации - еще Владимирская область. Наибольший объем строительства пришелся на Архангельскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую области. В рамках программы построено 1300 базовых станций.

Директор по инфраструктуре "МегаФон" Александр Башмаков говорит о положительной оценке результатов и намерении расширить сотрудничество. Довольны, разумеется, и в ВымпелКом.

ВымпелКом в особом выигрыше, ведь кроме соглашения с МегаФон у компании действует также аналогичное соглашение с МТС.

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