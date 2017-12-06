Развитие сетей: Tele2 готовится к запуску в Пензе услуг LTE

MForum.ru
06.12.2017,
Оператор Tele2 начал работать в Пензенской области под собственным брендом в июле 2015 года. В июне 2016 года Tele2 заключила договор с правительством Пензенской области, согласно которому в 2016 году прогнозный объем инвестиций оператора в экономику Пензенской области планировался на уровне более 440 млн рублей. Срок действия этого договора - 5 лет.
Как сообщают нам читатели, сегодня в эфире Пензы можно заметить сигнал LTE Tele2 в диапазоне 1800 МГц. Поскольку официальных сообщений о запуске сети LTE 1800 еще не было, можно сделать вывод, что запуск тестовый.
Некоторую интригу этой информации придает то, что нет данных о том, располагает ли Tele2 частотами в диапазоне 1800 b3 в Пензенской области. В то же время мы знаем, что в марте 2017 года МегаФон приобрел полосу 14.8 МГц в диапазоне b3 в Пензенской области в рамках покупки актива СМАРТС-Пенза. Еще до этого, с 2012 года МегаФон предоставлял услуги LTE в регионе пользуясь ресурсами Yota.
МТС досталась Пенза-GSM (c 14.8 МГц в b3 и 6.2 МГц в 900 МГц - информация не точная), но МТС запустила услуги LTE далеко не сразу и, возможно, в рамках RAN-sharing с Билайн в b7. ВымпелКом в Пензе работает с 10 ноября 2014 года в полосе b7 10 МГц.
Можем ли мы на основе всех этих фактов предположить, что в Пензе Tele2 запускает LTE b3 на технической базе другого оператора, на роль которого более всего подходит МегаФон с его большим пулом частот b3? Это гипотеза. Если кто-то располагает более точной информацией, пишите мне в комменты или в Telegram.
Итак, что же можем наблюдать на сегодня:
Ждем запуска услуги LTE Tele2 в Пензе в январе-феврале 2018 года?
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
17.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС - пиковые скорости в сети LTE компании в С.Петербурге выросли на 50% / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил в Московском регионе около 700 базовых станций за 2 месяца осени / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Число базовых станций с поддержкой LTE в России - рост за 9 месяцев и его чемпионы / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку 4G/LTE 1800 в Биробиджане / MForum.ru
23.10. [Новости компаний] Развитие сетей: Ericsson обеспечит поставку МТС технологий 5G, NB-IoT, Cat-M1 на 400 млн евро / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru