Развитие сетей: Tele2 готовится к запуску в Пензе услуг LTE

06.12.2017, MForum.ru

Оператор Tele2 начал работать в Пензенской области под собственным брендом в июле 2015 года. В июне 2016 года Tele2 заключила договор с правительством Пензенской области, согласно которому в 2016 году прогнозный объем инвестиций оператора в экономику Пензенской области планировался на уровне более 440 млн рублей. Срок действия этого договора - 5 лет.

Как сообщают нам читатели, сегодня в эфире Пензы можно заметить сигнал LTE Tele2 в диапазоне 1800 МГц. Поскольку официальных сообщений о запуске сети LTE 1800 еще не было, можно сделать вывод, что запуск тестовый.

Некоторую интригу этой информации придает то, что нет данных о том, располагает ли Tele2 частотами в диапазоне 1800 b3 в Пензенской области. В то же время мы знаем, что в марте 2017 года МегаФон приобрел полосу 14.8 МГц в диапазоне b3 в Пензенской области в рамках покупки актива СМАРТС-Пенза. Еще до этого, с 2012 года МегаФон предоставлял услуги LTE в регионе пользуясь ресурсами Yota.

МТС досталась Пенза-GSM (c 14.8 МГц в b3 и 6.2 МГц в 900 МГц - информация не точная), но МТС запустила услуги LTE далеко не сразу и, возможно, в рамках RAN-sharing с Билайн в b7. ВымпелКом в Пензе работает с 10 ноября 2014 года в полосе b7 10 МГц.

Можем ли мы на основе всех этих фактов предположить, что в Пензе Tele2 запускает LTE b3 на технической базе другого оператора, на роль которого более всего подходит МегаФон с его большим пулом частот b3? Это гипотеза. Если кто-то располагает более точной информацией, пишите мне в комменты или в Telegram.

Итак, что же можем наблюдать на сегодня:

Ждем запуска услуги LTE Tele2 в Пензе в январе-феврале 2018 года?

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