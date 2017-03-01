Активы: МегаФон завершил растаскивание частот СМАРТС

01.03.2017, MForum.ru

Завершилась скупка так называемых "активов" СМАРТС операторами "большой четверки". Ничего хорошего к этому моменту уже не оставалось, поэтому МегаФон подобрал по 14.8 МГц в b3 1800 МГц в таких унылых местах, как Ульяновская область, Мордовия. И в Пензенской области. Тоже, впрочем, небесполезное приобретение.

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