LTE: МегаФон запустил в Пензе LTE в диапазоне b3

MForum.ru
12.02.2018,
Задействованы частоты, полученные от раздербанивания СМАРТС, в марте 2017 года МегаФон купил 14.8 МГц в 1800 МГц в Пензенской области. Доступ к сети LTE b3 в Пензе есть и у абонентов Yota. Сеть LTE b3 дополнит сеть МегаФон LTE b7.
В Пензенской области с января 2018 года действуют сети LTE всех операторов “большой четверки”, включая припозднившуюся с выходом в этот регион Tele2. Частотами b3 в регионе располагают МегаФон, МТС, Tele2 (по Билайн у меня данных нет).
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© Алексей Бойко,
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