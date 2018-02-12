LTE: МегаФон запустил в Пензе LTE в диапазоне b3

MForum.ru

LTE: МегаФон запустил в Пензе LTE в диапазоне b3

12.02.2018, MForum.ru

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Задействованы частоты, полученные от раздербанивания СМАРТС, в марте 2017 года МегаФон купил 14.8 МГц в 1800 МГц в Пензенской области. Доступ к сети LTE b3 в Пензе есть и у абонентов Yota. Сеть LTE b3 дополнит сеть МегаФон LTE b7.

В Пензенской области с января 2018 года действуют сети LTE всех операторов “большой четверки”, включая припозднившуюся с выходом в этот регион Tele2. Частотами b3 в регионе располагают МегаФон, МТС, Tele2 (по Билайн у меня данных нет).

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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