Кадры: Московский регион МегаФон возглавил Виктор Югай

27.01.2025, MForum.ru

Виктор Югай занял новую позицию директора московского отделения МегаФон. В его задачи входит реализация телеком-стратегии компании на розничном и корпоративном рынке, усиление операционной эффективности и усовершенствования бизнес-процессов во внутреннем контуре компании в Москве и области.

Подчинение - директору по региональному развитию макрорегиона Столица Михаилу Прахову.

«Москва и Московская область — стратегически важная территория для МегаФона, полная возможностей и бизнес-потенциала. Для концентрации на росте динамики показателей в столице и было принято решение усилить структуру. Виктор давно знаком с МегаФоном, несколько лет он возглавлял разные регионы в Поволжье, хорошо знает нюансы рынка и имеет большой опыт в решении ключевых задач компании. Здесь, в столице, у него будет отличная команда и инструменты для того, чтобы эффективно выстроить работу и реализовать новые, самые смелые идеи», — говорит директор по региональному развитию макрорегиона Столица Михаил Прахов.

Среди приоритетных задач - рост доли и финансовых показателей компании на высококонкурентном столичном рынке, а также реализация ряда цифровых проектов для корпоративных клиентов. Также в фокусе будет развитие и улучшение качества связи в Москве и области, повышение лояльности клиентов за счет более качественного сервиса.

Стаж работы Виктора Югая в телекоме - 14 лет. Он возглавлял направление по работе с корпоративными клиентами на территории Уральского, а затем и Северо-Западного макрорегионов МегаФона. В дальнейшем Виктор руководил бизнесом в Ульяновской области, работал директором МегаФон в Самарской области.

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теги: МегаФон кадры Москва Московский регион назначения

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