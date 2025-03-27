Кадры: Алексей Иванов возглавил МегаФон в Ростовской области

27.03.2025, MForum.ru

Алексей Иванов сменил Артёма Филина на посту директора регионального филиала МегаФона. Артём Филин перешел на позицию директора по развитию фиксированного бизнеса МегаФон в России.

Алексей Иванов до этого назначения руководил развитием B2B-бизнеса МегаФон в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к году, а МегаФон усилил свои позиции на рынке кибербезопасности и цифровизации транспортной инфраструктуры региона.

Алексей Иванов работает в МегаФоне более 10 лет. Он окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент в отраслях» и прошёл путь от специалиста колл-центра до руководителя ключевых направлений бизнеса компании.

Иванов награжден благодарственным письмом министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области за вклад в развитие инфраструктуры связи.

«Ростовская область — один из важнейших для МегаФона регионов Юга. Здесь высокие темпы цифровизации, активная бизнес-среда и большой запрос на технологические решения. Алексей обладает необходимым опытом и стратегическим видением, а также отлично знает специфику региона. Уверен, под его руководством команда продолжит усиливать позиции компании на массовом рынке, развивать клиентоцентричность и внедрять передовые цифровые проекты для бизнеса и общества», — отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе Владимир Скурихин.

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теги: кадры назначения Ростовская область Алексей Иванов

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