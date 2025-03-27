Кадры: Алексей Иванов возглавил МегаФон в Ростовской области

MForum.ru
27.03.2025,
Алексей Иванов сменил Артёма Филина на посту директора регионального филиала МегаФона. Артём Филин перешел на позицию директора по развитию фиксированного бизнеса МегаФон в России.
Алексей Иванов до этого назначения руководил развитием B2B-бизнеса МегаФон в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к году, а МегаФон усилил свои позиции на рынке кибербезопасности и цифровизации транспортной инфраструктуры региона.
Алексей Иванов работает в МегаФоне более 10 лет. Он окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент в отраслях» и прошёл путь от специалиста колл-центра до руководителя ключевых направлений бизнеса компании.
Иванов награжден благодарственным письмом министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области за вклад в развитие инфраструктуры связи.
«Ростовская область — один из важнейших для МегаФона регионов Юга. Здесь высокие темпы цифровизации, активная бизнес-среда и большой запрос на технологические решения. Алексей обладает необходимым опытом и стратегическим видением, а также отлично знает специфику региона. Уверен, под его руководством команда продолжит усиливать позиции компании на массовом рынке, развивать клиентоцентричность и внедрять передовые цифровые проекты для бизнеса и общества», — отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе Владимир Скурихин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: кадры назначения Ростовская область Алексей Иванов
--
Публикации по теме:
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - сеть 4G появилась в 6 поселениях Азовского района / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Социальная ответственность: МТС и Система поддерживают образование / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новое оборудование LTE появилось в Аксае / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новые базовые станции появились в ряде МКД Ростова-на-Дону / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально / MForum.ru
17.03. Слухи: Раскрыты цены и варианты памяти серии Samsung Galaxy Tab S10 FE / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Apple заменит iPhone 17 Pro Max на 17 Ultra / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Появились официальные рендеры Motorola Edge 60 Fusion / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Oppo выпустит Find X8S с дисплеем 6,3 дюйма / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro (4G) представлен официально / MForum.ru