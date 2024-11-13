Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новое оборудование LTE появилось в Аксае

13.11.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает об установке нового телеком-оборудования LTE в городе Аксай. Пиковые скорости загрузки данных теперь могут достигать 118 Мбит/с. В зоне покрытия - жилые дома, торговые и промышленные учреждения и организации Аксая. Сеть использует "средние" и "высокие" диапазоны 4G, что по данным компании, позволило нарастить емкость сети на 30%.

«Аксай — один из ключевых промышленных городов донского региона. Здесь сфокусированы крупные производители сельхозтехники, продуктов питания, кирпичный и стекольный заводы, которые посещают специалисты со всей России. Кроме того, через населенный пункт проходит участок федеральной трассы М-4 "Дон", а значит растёт нагрузка на сеть и за счёт автомобилистов. Чтобы у наших пользователей всегда был в доступе скоростной мобильный интернет, мы строим новое телеком‑оборудование там, где появляется такая потребность», — рассказал директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин.

Инфраструктурные изменения отразились на увеличении показателей дата-трафика. За последний месяц аксайчане и приезжие расходовали 460 Тбайт информации — на 30% больше, чем в 2023 году, приводит данные компания.

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теги: МегаФон развитие сетей Ростовская область

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