Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - интернет ускорен в городе Шахты и в поселке Персиановский

MForum.ru
24.05.2024,
В городе Шахты и в поселке Персиановский Ростовской области абоненты теперь на 15% быстрее загружают онлайн-ресурсы в смартфонах и планшетах. Для того, чтобы обеспечить такой результат, МегаФон запустил новое телеком-оборудование в местах повышенной нагрузки на сеть.
В частности, в Шахтах был задействован дополнительно "среднечастотный диапазон" на окраине города - в юго-западном секторе. По данным компании, доступные скорости мобильного интернета выросли до 80 Мбит/c.
Рядом с городом проходит участок федеральной автодороги М4 Дон, который также попадает в зону улучшенного покрытия.
В Персиановском инженеры компании МегаФон нарастили площадь покрытия сети LTE за счет установки нового оборудования. Скорости выросли до 80 Мбит/с.
«Чтобы предоставить высокую скорость нашим абонентам как в городах, так и в сельской местности, при проведении работ мы ориентируемся на собственные аналитические данные big data для определения локаций, где необходимо повысить качество связи. В первом квартале этого года компания уже модернизировала и построила свыше 400 базовых станций в регионе», — рассказал Артём Филин, директор МегаФона в Ростовской области.
В зоне покрытия в Шахтах и Персиановском обеспечивается поддержка VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МегаФон Ростовская область
--
Публикации по теме:
25.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новый слой LTE в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Батайске и в Ростове-на-Дону / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Кадры: Артем Филин назначен директором оператора МегаФон в Ростовской области / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: VoLTE от МТС в Ростовской области - 32% от общего голосового трафика / MForum.ru
12.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в Ростове-на-Дону / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Рязанской, Омской и Томской областях, анализ данных платформой GeoEffect / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 готовится к анонсу / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 Ultra с мощной перископной камерой представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip замечен на живом фото / MForum.ru