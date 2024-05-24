Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - интернет ускорен в городе Шахты и в поселке Персиановский

24.05.2024, MForum.ru

В городе Шахты и в поселке Персиановский Ростовской области абоненты теперь на 15% быстрее загружают онлайн-ресурсы в смартфонах и планшетах. Для того, чтобы обеспечить такой результат, МегаФон запустил новое телеком-оборудование в местах повышенной нагрузки на сеть.





В частности, в Шахтах был задействован дополнительно "среднечастотный диапазон" на окраине города - в юго-западном секторе. По данным компании, доступные скорости мобильного интернета выросли до 80 Мбит/c.

Рядом с городом проходит участок федеральной автодороги М4 Дон, который также попадает в зону улучшенного покрытия.

В Персиановском инженеры компании МегаФон нарастили площадь покрытия сети LTE за счет установки нового оборудования. Скорости выросли до 80 Мбит/с.

«Чтобы предоставить высокую скорость нашим абонентам как в городах, так и в сельской местности, при проведении работ мы ориентируемся на собственные аналитические данные big data для определения локаций, где необходимо повысить качество связи. В первом квартале этого года компания уже модернизировала и построила свыше 400 базовых станций в регионе», — рассказал Артём Филин, директор МегаФона в Ростовской области.

В зоне покрытия в Шахтах и Персиановском обеспечивается поддержка VoLTE.

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теги: развитие сетей МегаФон Ростовская область

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