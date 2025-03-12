Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - сеть 4G появилась в 6 поселениях Азовского района

12.03.2025, MForum.ru

Из МегаФона сообщают о расширении покрытия сети 4G/LTE в 6 поселениях Азовского района. Новые телеком-объекты оператора появились в селах Новониколаевка, Новомаргаритово, Головатовка, Самарское, Полтава и Койсут. За счет запуска новых базовых станций, максимальная скорость передачи данных достигает 70 Мбит/с.

В Койсуге, по данным оператора, инженеры нарастили скорость доступа до 47 Мбит/с, в остальных селах средние скорости доступа к сети составляют от 37 до 70 Мбит/c. Поддерживается возможность звонков в режиме VoLTE.

По обезличенным данным МегаФона, абоненты активно пользуются возможностями мобильного интернета. В частности, потребление жителей Азовского района достигает 25 ГБ на пользователя, что на 13.5% больше, чем в Ростове-на-Дону. Это может быть связано с тем, что в сельской местности мобильный доступ нередко заменяет собой фиксированный.

«Мы продолжаем расширять зону покрытия в Ростовской области, применяя разнообразные подходы. Специалисты регулярно отслеживают нагрузку на сеть, чтобы определить места, где требуется усиление или проведение мобильного сигнала. Затем мы устанавливаем новые базовые станции или модернизируем оборудование в этих локациях», — говорит Василий Темнов, технический руководитель МегаФона в Ростовской области.

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теги: МегаФон Ростовская область развитие сетей

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