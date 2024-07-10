Развитие сетей: МегаФон в Ростовской области - новые базовые станции появились в ряде МКД Ростова-на-Дону

MForum.ru
10.07.2024,
Жителям двух жилых комплексов Ростова-на-Дону - Вересаево и Днепропетровская роща стали доступны скорости мобильного интернета вплоть до 62 Мбит/с. Для этого оператор построил несколько базовых станций, что обеспечило улучшение покрытия, а также разгрузило сеть в прилегающих территориях.
Установлены базовые станции с поддержкой частот LTE 2600, что обеспечило существенное повышение емкости сети.
«Год к году потребление трафика в многоэтажных домах выросло на 8%. Планируя развитие сети, мы отталкиваемся от особенностей городской застройки и анализа онлайн‑активности дончан. Так, чтобы предоставить скоростной мобильный интернет новосёлам, в этом году мы установили базовые станции в популярных многоквартирных жилых комплексах столицы региона, среди которых “Екатерининский”, “Левенцовский”, “Суворовский”, “Красный Аксай”», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Артём Филин.
С начала года жители комплексов, в которых запущена телеком-инфраструктура, уже скачали свыше 600 ТБ информации, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для сравнения, такого объема достаточно, чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 46 лет.
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теги: МегаФон развитие сетей Ростовская область
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