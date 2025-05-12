Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг и модернизацию сети в Миллеровском районе Ростовской области

MForum.ru
12.05.2025,
МегаФон сообщает, что в результате проведенных работ в городе Миллерово и в окрестных населенных пунктах, скорости мобильного интернета выросли и достигают 70 Мбит/с. Для этого, в частности, были запущены новые базовые станции в Миллеровском районе Ростовской области, а также проведен рефарминг частотных диапазонов 2G и 3G в пользу LTE. По данным оператора, это позволило удвоить доступные скорости мобильного интернета в зоне действия обновленной сети.
Изменения коснулись непосредственно города Миллерово, а также слобод Никольская и Нижненагольная, хутора Грай-Воронец. В этих населенных пунктах проживают более 35 тысяч человек. Базовые станции были установлены с учетом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Телеком-оборудование в хуторе Грай-Воронец затрагивает участок федеральной трассы М-4 «Дон».
«Мы используем технологии больших данных, чтобы отслеживать нагрузку на инфраструктуру и прогнозировать рост мобильной активности. За год онлайн-трафик в Миллеровском районе вырос на 10% и составляет порядка 149 Тбайт в месяц. Из-за интенсивного потребления мобильного интернета мы оперативно улучшаем действующие базовые станции и устанавливаем новые», —отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.
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теги: МегаФон Ростовская область развитие сетей
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