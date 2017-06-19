LTE: Tele2 запустил LTE в Архангельской области

19.06.2017, MForum.ru

Tele2 объявила о запуске 4G/LTE в Архангельской области - сеть запущена в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

По данным компании, в зоне устойчивого покрытия сети LTE - 55% жителей области. Развертывание сети продолжится - до конца 2017 года в Tele2 намерены расширить покрытие так, чтобы в зоне LTE оказалось уже 82% населения. Это практически на уровне охвата сети 3G, которая сегодня доступна 85% абонентов.

Сеть LTE Tele2 развернута в диапазоне b3 1800 МГц, что и позволило оперативно обеспечить обширное покрытие в регионе. Кроме того, в этом диапазоне достигается более качественное покрытие в помещениях. Поставщик решения - компания Nokia.

Абонентам предложена стартовая акция - всем, кто подключится на тарифы "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+" обещан удвоенный пакет 4G-интернета на 3 месяца.

В Архангельской области, услуги LTE теперь оказывают все операторы "большой четверки". МТС предоставляет услуги также с использованием LTE 1800. Билайн в Архангельской области "сидит" на сети МегаФон в рамках RAN sharing.

Сеть Tele2 4G/LTE доступна абонентам в 33 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.