Пресс-релизы: Tele2 запустила 4G сразу в 4 регионах - Калужской, Владимирской, Смоленской и Новгородской областях

MForum.ru
19.07.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Калужской, Владимирской, Смоленской и Новгородской областях. Теперь число регионов с услугой мобильного интернета в стандарте 4G увеличилось до 37 субъектов РФ.
На этапе запуска сеть LTE в Калужской и Владимирской областях покрывает территории, на которых проживает более 80% населения регионов. В Смоленской и Новгородской областях услуга высокоскоростного мобильного интернета доступна 78% и 76,5% жителей регионов соответственно.
Сети 4G в этих регионах работают в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.
Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в Калужской, Владимирской, Смоленской и Новгородской областях построены на оборудовании одного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом.
В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 37 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:
"В 2017 году Tele2 активно запускает LTE все в новых российских регионах. Это позволило существенно сократить разрыв в числе регионов с LTE, который существовал ранее. В настоящее время сети LTE Tele2 действуют в 37 российских регионах, что составляет примерно 50% от числа регионов с LTE компании МегаФон. Обеспечивая регионы покрытием LTE, Tele2 активно использует частоты 1800 МГц, что позволяет компании уже на первом этапе обеспечивать неплохой охват населения региона услугами 4G/LTE. Это, безусловно, выгодно и клиентам компании, получающим более быстрый интернет, и компании, поскольку абоненты в сети LTE, как правило, потребляют больше трафика".
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