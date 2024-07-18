Развитие сетей: Tele2 ускорила развертывание indoor сетей в зданиях и сооружениях

MForum.ru

Развитие сетей: Tele2 ускорила развертывание indoor сетей в зданиях и сооружениях

18.07.2024, MForum.ru

Как сообщает Tele2, с начала 2024 года услуги голосовой связи и мобильного интернета LTE появились еще на 24 объектах столицы, включая бизнес- и торговые центры. Среди объектов, которые получили indoor решения Tele2: кластер Ломоносов новой "технологической долины" ИНТЦ МГУ, высотный комплекс Башня на Набережной в Москва-Сити, Аквакомплекс Лужники, отель Звезды Арбата, МФК Флотилия в Северном округе столицы, БЦ Легион на Большой Татарской, другие БЦ и ТЦ, жилые комплексы и популярные хостелы, а также паркинг на Тестовой улице у Москвы-реки. По плану технического развития сети до конца 2024 года улучшение качества связи запланировано более чем на 30 объектах.

 

 

В 1q2024 Tele2 подписала ряд соглашений с крупными девелоперами - ФСК и MR Group. В 1H2024 стабильные подключения обеспечены жильцам ЖК Селигер Сити 2, Селигер Сити 3, Фили Сити, Discovery park, D1 и ЖК ALIA 1, принадлежащему строительной компании ASTERUS. Также качество связи улучшено в четырех московских хостелах.

Кроме того, Tele2 модернизировала сеть в ряде торговых центров Москвы. Среди объектов, на которых по данным оператора улучшилась связь: МФК Солнце Москвы у станции метро ВДНХ, ТРЦ Город Косино, ТЦ Кузьминки Молл, Мелодия, а также районные центры, построенные на месте московских кинотеатров: Байконур, Витязь и Прага (в этом центре пока что есть связь только от Tele2).

 

 

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:

«Ежегодно потребление трафика абонентами Tele2 растет примерно на 20%. Это означает, что оператор должен своевременно модернизировать оборудование и устанавливать новое для того, чтобы клиенты имели доступ к стабильной связи где бы они ни находились. На данный момент мы уделяем большое внимание улучшению покрытия внутри крупных зданий, имеющих социальную важность для москвичей: торговым и бизнес-центрам, популярным объектам для проведения досуга и даже жилым комплексам. До конца 2024 года техническому департаменту Москвы предстоит большая работа, по итогам которой indoor-покрытие Tele2 станет более стабильным и качественным».

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теги: развитие сетей Tele2 Москва

© Алексей Бойко, MForum.ru

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