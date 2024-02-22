Развитие сетей: Tele2 продолжит обеспечивать связью новостройки в России

MForum.ru
22.02.2024,
Tele2 уже не первый год сотрудничает с застройщиком MR Group и системным интегратором ИСК. Первая договоренность была заключена еще в 2021 году, сейчас компании подписали соглашение о продолжении сотрудничества, обозначили цели на 2024 год. Еще один договор Tele заключила с группой компаний ФСК. Весной этого года ожидаются соглашения и с рядом других застройщиков.
Почему важны такие договоренности?
Современная застройка такова, что уличными базовыми станциями обеспечить покрытие во всех помещениях жилого комплекса практически нереально. Особенно это касается лифтовых шахт, подземных парковок и другой подобной инфраструктуры. Есть проблемы с обслуживанием «с земли» и верхних этажей высоких зданий. Вместе с тем, требования людей к связи только растут, ведь многие сегодня работают и учатся удаленно. Для улучшения качества связи в ЖК операторы сотовой связи все активнее работают непосредственно с застройщиками, заходя в проект на ранней стадии. В рамках договоренностей с Tele2 застройщик планирует специальные технические помещения. Оператор использует их для установки необходимого оборудования еще на этапе застройки.
В 2023 году в рамках соглашения с MR Group оборудовала телеком-инфраструктурой жилые комплексы: «Фили Сити», Discovery, Discovery Park, D1 и вторую очередь ЖК «Селигер Сити». Связь улучшилась на труднодоступных территориях паркингов, лифтовых шахт и общих зон. Для этого оператор использовал решение DAS, устанавливая выносные антенны в местах, труднодоступных для прохождения радиоволн снаружи. Эти антенны подключены к базовым станциям, размещенным в технических помещениях зданий.
В 2024 году Tele2 будет работать над улучшением связи в ЖК City Bay, третьей и четвертой очереди «Селигер Сити» и других.
Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:
«Мы рады нашим успехам в заключении соглашения с рядом крупных девелоперов. Связь стала неотъемлемой частью жизни людей, и совместная работа Tele2 и застройщиков открывает возможности для реализации нового уровня качества связи в домах, где проживают наши абоненты. Tele2 активно растет на рынке мобильной связи, и мы всегда открыто сотрудничаем с другими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории связь работала стабильно».
В рамках сотрудничества с ФСК Tele2 в 2024 году оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и премиум-класса компании: «Архитектор», «Режиссер», Rotterdam, Sydney City и другие.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей застройщики Tele2 indoor связь в ЖК
Публикации по теме:
05.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 в 2023 году установила более 6 тысяч базовых станций / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Оренбурге / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Машин о строительстве сетей Билайн в Московском регионе / MForum.ru
04.08. [Сибирь] Развитие сетей: "МегаФон-Сибирь": Большая стройка в режиме нон-стоп / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru