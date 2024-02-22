Развитие сетей: Tele2 продолжит обеспечивать связью новостройки в России

22.02.2024, MForum.ru

Tele2 уже не первый год сотрудничает с застройщиком MR Group и системным интегратором ИСК. Первая договоренность была заключена еще в 2021 году, сейчас компании подписали соглашение о продолжении сотрудничества, обозначили цели на 2024 год. Еще один договор Tele заключила с группой компаний ФСК. Весной этого года ожидаются соглашения и с рядом других застройщиков.

Почему важны такие договоренности?

Современная застройка такова, что уличными базовыми станциями обеспечить покрытие во всех помещениях жилого комплекса практически нереально. Особенно это касается лифтовых шахт, подземных парковок и другой подобной инфраструктуры. Есть проблемы с обслуживанием «с земли» и верхних этажей высоких зданий. Вместе с тем, требования людей к связи только растут, ведь многие сегодня работают и учатся удаленно. Для улучшения качества связи в ЖК операторы сотовой связи все активнее работают непосредственно с застройщиками, заходя в проект на ранней стадии. В рамках договоренностей с Tele2 застройщик планирует специальные технические помещения. Оператор использует их для установки необходимого оборудования еще на этапе застройки.

В 2023 году в рамках соглашения с MR Group оборудовала телеком-инфраструктурой жилые комплексы: «Фили Сити», Discovery, Discovery Park, D1 и вторую очередь ЖК «Селигер Сити». Связь улучшилась на труднодоступных территориях паркингов, лифтовых шахт и общих зон. Для этого оператор использовал решение DAS, устанавливая выносные антенны в местах, труднодоступных для прохождения радиоволн снаружи. Эти антенны подключены к базовым станциям, размещенным в технических помещениях зданий.

В 2024 году Tele2 будет работать над улучшением связи в ЖК City Bay, третьей и четвертой очереди «Селигер Сити» и других.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва»:

«Мы рады нашим успехам в заключении соглашения с рядом крупных девелоперов. Связь стала неотъемлемой частью жизни людей, и совместная работа Tele2 и застройщиков открывает возможности для реализации нового уровня качества связи в домах, где проживают наши абоненты. Tele2 активно растет на рынке мобильной связи, и мы всегда открыто сотрудничаем с другими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории связь работала стабильно».

В рамках сотрудничества с ФСК Tele2 в 2024 году оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и премиум-класса компании: «Архитектор», «Режиссер», Rotterdam, Sydney City и другие.

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