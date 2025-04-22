Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - в горном кластере Сочи появилась Wi-Fi зона "Газпром Поляна"

MForum.ru
22.04.2025,
Обычно операторы сотовой связи рассказывают о расширении покрытия и улучшении качества услуг беспроводной сотовой связи. Но сегодня МегаФон делится иной информацией - по заказу ПАО Газпром, был реализован проект зоны с Wi-Fi покрытием на территории курорта Газпром Поляна в Краснодарском крае.
Покрытие сформировано с использованием свыше 50 точек Wi-Fi доступа, которые развернуты в нижней части курорта - от ТРК Галактика до нижних станций канатных дорог Лаура и Альпика. Выбор позиций для каждой точки проведен на основе анализа посещаемости локаций. Участники проекта заявляют, что доступные скорости достигают 200 Мбит/с.
Основную пропускную способность обеспечивает собственная сеть курорта Газпром Поляна, но при повышении нагрузки подключается инфраструктура МегаФона.
Почему вдруг Wi-Fi?
Идея была в том, чтобы отдыхающие могли минимизировать расходы на трафик на курорте, чтобы у них была возможность бесплатно делиться фотографиями и видео, вести стримы и звонить в мессенджерах. После обязательной по российским законам авторизации (по SMS или звонком) можно пользоваться бесплатным Wi-Fi доступом. Услуга равно доступна всем желающим, независимо от того, абонентами какого оператора они являются. Сеть способна одновременно подключить около 10 тысяч человек - масштабный проект.
«Совместно с МегаФоном мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Развитие цифровой инфраструктуры остается для нас одним из приоритетных направлений, и мы будем продолжать инвестировать в технологии», — говорит Инна Искратова, начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна».
По данным МегаФона, только с начала 2025 года турпоток в район горнолыжного курорта Газпром Поляна вырос на 21% год к году. Более всего приезжают сюда путешественники из Москвы, Ленобласти, Самарской, Свердловской и Новгородской областей.
МегаФон активно развивает сети связи в горном кластере Сочи - инженеры оператора модернизировали порядка 80 BS. Работы затронули посёлки Эсто-Садок и Красная Поляна, жилые кварталы, зоны отдыха, торговые комплексы, медицинские учреждения и железнодорожные пути.
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теги: МегаФон развитие сетей Краснодарский край
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