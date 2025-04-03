Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - оператор расширил покрытие LTE в юго-восточной предгорной зоне Кубани

MForum.ru
03.04.2025,
По данным оператора, теперь услуги LTE на скоростях до 120 Мбит/с доступны 80 тысячам жителей Белореченского района Кубани. Это стало возможным после того, как специалисты компании установили новое и модернизировали имеющееся телеком-оборудование в 16 населенных пунктах.
Работы были проведены, в частности, в Белореченске, поселках Верхневеденеевский, Родники, Молодежный, Первомайский, станицах Бжедуховская, Гурийская, селах Великовечное, Новоалексеевское и других. Для улучшения качества услуг инженеры оператора запустили в этих локациях оборудование в "среднем и высокочастотном" диапазонах. Эти обновления позволили расширить емкость сети, повысили равномерность распределения в ней трафика и доступные скорости.
С начала года потребление трафика мобильного интернета в Белореченском районе выросло на 20%.
«Мы расширяем покрытие 4G там, где фиксируем высокую потребность в использовании цифровых сервисов. Белореченский район славится уникальными природно-климатическими условиями. Тут интенсивно развивается сельское хозяйство: растениеводство, овощеводство, садоводство, животноводство, пчеловодство. Кроме местных жителей, мобильным интернетом активно пользуются путешественники, которые держат путь как к термальным источникам, так и к курортам Северного Кавказа», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
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теги: МегаФон Краснодарский край развитие сетей
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