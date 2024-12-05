Развитие сетей: Билайн в Краснодарском крае: скоростной интернет появился в горных тоннелях

MForum.ru
05.12.2024,
Билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в 3-х горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселком Красная Поляна и Эстосадок.
Технические специалисты установили телеком-оборудование внутри тоннельных комплексов. В итога, как утверждает компания, мобильный интернет работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.
Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:
«Благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ВымпелКом Билайн Краснодарский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: По данным МТС, спрос на iPhone 16 за неделю предзаказа оказался в 4.8 раз выше, чем на iPhone 15 годом ранее / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Краснодарском крае - частоты 2100 МГц добавились к ресурсам сети 4G/LTE / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - улучшена сеть в Новороссийске / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в Краснодарском крае - масштабный рефарминг частот 2100 МГц дал абонентам новые скорости / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Megapad 11 с дисплеем 90 Гц и SoC MediaTek G99 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru