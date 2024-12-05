Развитие сетей: Билайн в Краснодарском крае: скоростной интернет появился в горных тоннелях

05.12.2024, MForum.ru

Билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в 3-х горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселком Красная Поляна и Эстосадок.

Технические специалисты установили телеком-оборудование внутри тоннельных комплексов. В итога, как утверждает компания, мобильный интернет работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:

«Благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%».

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теги: ВымпелКом Билайн Краснодарский край развитие сетей

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