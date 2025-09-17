Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - МегаФон повысил скорость до 100 Мбит/с в ряде населенных пунктов Славянского района

17.09.2025, MForum.ru

МегаФон провел модернизацию телеком-оборудования в ряде населенных пунктов Славянского района, по данным оператора скорости здесь достигают 100 Мбит/с.

Оператор, в частности, расширил частотный диапазон в Славянске-на-Кубани, в станице Петровской, поселке Забойский, в хуторах Коржевский и Прикубанский. Инфраструктурные улучшения реализованы в ключевых точках: парках, торговых центрах, туристических местах, учреждениях и жилых районах. Изменения также охватили участки новой трассы А-289, которая ведет от Краснодара до Керчи.

Были задействованы средний и высокий диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов.

«Модернизация сети позволила кратно увеличить количество одновременных подключений — теперь тысячи пользователей могут стабильно работать в режиме онлайн. Рост потребления данных на 10% за год подтверждает востребованность сервисов. Наша цель — обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету даже в отдалённых точках региона, продолжая системное развитие инфраструктуры», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

По данным оператора, абоненты в Славянском районе на 12% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE.

--

теги: развитие сетей Краснодарский край МегаФон

--