Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - оператор запустил дополнительное оборудование в Молдованском

03.02.2025, MForum.ru

Решение об умощнении сотовой связи в селе Молдованское приняли на основе ежегодного растущего потребления трафика. Было запущено дополнительное телеком-оборудование МегаФон, сразу после его развертывания потребление трафика в Молдованском выросло на 15%.

Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, покрытие в помещениях и высокие скорости передачи данных. Средняя скорость передачи данных у абонентов МегаФон достигает 50 Мбит/с.

Согласно Big Data МегаФон, в 2024 году в Молдованском побывало на 25% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Наибольшее число прибыло посетить «Долину Лефкадию» — винодельческое хозяйство. В среднем в день гости использовали почти 300 Гбайт трафика. Такого объёма информации достаточно, чтобы непрерывно в течение 24 часов вести стримы о достопримечательностях локации. Чаще всего здесь можно было встретить приезжих из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

«Несмотря на то, что пик поездок в Молдаванское традиционно приходится на осень, с начала этого года отмечаем увеличение туристического потока. В новогодние праздники он составил 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая это, мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру в популярных локациях региона и работаем на опережение там, где аналитики прогнозируют рост активности», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Ранее специалисты оператора провели комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G, построив и модернизировав более тысячи базовых станций, как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах Краснодарского края.

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теги: МегаФон развитие сетей Краснодарский край

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